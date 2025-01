Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Planenschlitzer auf Beutezug

Autobahnpolizeiinspektion (ots)

Habichtsfang: Durch einen Kraftfahrer wurde kurz nach 02:30 Uhr am Dienstag eine Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei über einen Diebstahl aus seinem Auflieger aufmerksam gemacht. Bei der Sachverhaltsaufnahme jedoch wurde das Ausmaß der Tat erst bekannt. Vermutlich mehrere Täter, welche mit mindestens einem Fahrzeug zum Tatort kamen, begaben sich zwischen Montag, 22 Uhr, und Dienstag, 02:40 Uhr, auf den Rastplatz Fahrtrichtung Frankfurt/Main. Hier nutzten diese die Nachtruhe der Fahrer und griffen insgesamt 19 Auflieger an. An den meisten wurde die Plane aufgeschlitzt und transportierte Waren entnommen. Bei einem weiteren öffneten die Täter einen Container gewaltsam. Im Anschluss entfernten sich die Langfinger, mitsamt der noch unbekannten Beute, augenscheinlich mit einem oder mehreren Fahrzeugen in unbekannte Richtung. Was die Täter widerrechtlich erlangten, muss nun im Rahmend der Ermittlungen geklärt werden. Der entstandene Sachschaden kann auf einen mittleren, vierstelligen Betrag beziffert werden. Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder gar den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizeiinspektion unter 036601 - 700 oder E-Mail an poststelle.api@polizei.thueringen.de zu melden. Das Aktenzeichen lautet 24621/2025.

