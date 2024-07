Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Malsch - 58-Jähriger erleidet Verbrennungen bei Arbeitsunfall

Karlsruhe (ots)

Schwere Verbrennungen trug ein 58-Jähriger bei einem Arbeitsunfall in einer Firma in Malsch am Dienstagmorgen davon.

Nach derzeitigen Erkenntnissen reinigte der 58-Jährige gegen 06:45 Uhr eine geleerte Industrietonne auf dem Firmengelände im Malscher Industriegebiet. Aus bislang ungeklärter Ursache rutschte er hierbei mit einem Bein knietief in eine mit heißem Bitumengemisch gefüllte Tonne. Dabei zog er sich, nach Einschätzung des umgehend hinzugezogenen Rettungsdienstes, Verbrennungen zweiten und dritten Grades zu. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in eine Spezialklinik nach Ludwigshafen.

Franz Henke, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell