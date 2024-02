Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kontrolle des Straßenverkehrs

Northeim (ots)

Northeim, Dienstag, 27.02.2024 - Mittwoch, 28.02.2024

NORTHEIM (Wol) - 19 Verstöße festgestellt - Drei E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss.

Am gestrigen Dienstag wurde durch die Polizei Northeim zum Schwerpunktthema "Rücksicht" im Straßenverkehrs ein Kontrolltag durchgeführt. Dabei konnten drei Geschwindigkeitsverstöße, ein Gurtverstoß und zehn Handyverstöße festgestellt werden.

Zudem wurde ein 27-jähriger Mann aus Heidenheim mit einem Pkw VW in der Bahnhofstraße in Hardegsen kontrolliert, bei dem keine Haftpflichtversicherung mehr bestand. Die Weiterfahrt wurde untersagt und das Kennzeichen entstempelt. Außerdem wurden die Kennzeichen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Des Weiteren konnten am Kontrolltag noch drei Fahrten unter Betäubungsmitteleinfluss festgestellt werden.

Um 21.50 Uhr wurde ein 32-jähriger Mann aus Hattorf auf einem E-Scooter in der Bahnhofstraße in Northeim festgestellt werden. Dieser gab den Konsum von Amphetamin zu.

Gegen 22.35 Uhr wurde ein weiterer E-Scooter-Fahrer kontrolliert. Der 49-jährige Northeimer befuhr den Gertrudenweg und hatte bei der Kontrolle neurologische Auffälligkeiten. Er gab zu Amphetamin zu konsumieren. Den letzten Konsum konnte er jedoch nicht zeitlich einordnen.

Am Mittwoch gegen 02.35 Uhr wurde der dritte E-Scooter-Fahrer in der Güterbahnhofstraße in Northeim mit neurologischen Auffälligkeiten festgestellt. Hier reagierte ein Urintest beim 25-jährigen Northeimer positiv auf THC und Amphetamin.

Alle drei Männer wurden zur Northeimer Dienststelle für eine Blutprobenentnahme gebracht. Die Weiterfahrt wurde jeweils untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

