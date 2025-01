Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vandalismus am Markt

Jena (ots)

Wie die Betreiber zweier Cafés am Markt mitteilten, ließen Unbekannte ihre Aggressionen an dessen Außeneinrichtungen aus. In der Nacht zum Dienstag beschädigten sie einen Schirm, eine Lichterkette und eine Steinplatte. Dadurch entstand den Betreibern ein Schaden von circa 700 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

