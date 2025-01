Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrradanhänger gestohlen

Jena (ots)

Einen Fahrradanhänger im Wert von etwa 1.000 Euro entwendeten bislang Unbekannte aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Schlippenstraße. Ohne einen Schaden am Objekt anzurichten gelangten der oder die Täter in der Nacht zum Dienstag in den Flur und nahmen den dort abgestellten Anhänger an sich. Ein Ermittlungsverfahren aufgrund der Diebstahlshandlung wurde eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell