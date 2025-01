Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schockanruf endet mit hohen Schaden für 92-Jährige Frau aus Apolda

Apolda (ots)

Am Montagnachmittag den 27.01.2025, in der Zeit zwischen 17 und 19 Uhr wurde eine 92-jährige Apoldaerin von unbekannten Schockanrufern kontaktiert. Sie gaben an, dass Ihre Tochter einen Verkehrsunfall hatte, bei dem zwei Kinder verstorben sein sollen. Die Trickbetrüger forderten einen hohen Geldbetrag damit ihre Tochter keine Repressalien erfahren müsse. Die 92-Jährige stimmte zu und vereinbarte, dass das Geld bei ihr abgeholt werden kann. Die Betrüger verlangten, dass das Bargeld wortlos übergeben wird. Kurze Zeit später erschien eine männliche Person und die Geldübergabe erfolgte. Erst am Folgetag bemerkte die 92-Jährige den Betrug als sie mit ihrer Tochter telefonierte. Sie erschienen folglich in der Polizeiinspektion Apolda um den Betrug zur Anzeige zu bringen. Hierbei wurde bekannt das sich der Schaden auf mindestens 20.000 Euro beläuft. Falls Zeugen die Übergabe einer männlichen Person und der älteren Dame Am Markt 13 in Apolda, im oben genannten Zeitraum beobachtet haben, bittet die Polizei Apolda die Hinweise zu melden unter: Tel.: 03644/541- 0. Die Polizei möchte noch einmal eindringlich vor solchen Enkeltrick/Schockanrufen warnen. Bitte rufen sie ihre Angehörigen an und vergewissern sie sich selbst ob solch ein Vorfall passiert ist. Niemals fremden Personen einfach Geld aushändigen.

