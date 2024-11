POL-NE: Jüchener versucht Alkohol aus Discounter zu entwenden

Meerbusch (ots) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem E-Scooter-Fahrer wurde ein 17 Jahre alter Meerbuscher leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag (13.11.), gegen 16:10 Uhr, auf der Meerbuscher Straße in Osterath. Der Jugendliche war mit dem E-Scooter auf dem Radweg der Meerbuscher Straße in Richtung Moerser Straße unterwegs. Als er nach rechts in ein Grundstück ...

mehr