POL-NE: Unbekannte knacken Zigarettenautomaten

Neuss (ots) - Am Mittwoch (13.11.), gegen 04:15 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Juweliergeschäft an der Klarissenstraße in der Innenstadt. Unbekannte hatten mit zwei Betonplatten eine Fensterscheibe eingeworfen und aus der Auslage und dem Verkaufsraum zahlreiche Schmuckstücke gestohlen. Hinweise auf die Täter, die zudem erfolglos versucht hatten, einen Tresor aufzuhebeln, liegen bislang nicht vor. Da Unbekannte ...

mehr