Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Angezeigter Raub in der Zedeliusstraße - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Sonntag, den 28.07.2024, erschien ein Wilhelmshavener in der Wache in der Mozartstraße und zeigte an, dass er 40 Minuten zuvor gegen 12.30 Uhr von vier Personen in seiner Wohnung überfallen und beraubt worden sei.

Nach den Aussagen des Opfers seien die Täter über ein Fenster in die Wohnung des Opfers eingedrungen, die sich in einem Mehrfamilienhaus in der Hochparterre in der Zedeliusstraße im Stadtteil Tonndeich befindet. Eine Person habe ihm Reizgas ins Gesicht gesprüht und ihn bedroht. Anschließend sei das Opfer aus der Wohnung geflüchtet und zur Polizei gelaufen. Die unbekannten Täter flohen samt Jacke mit Inhalt in unbekannte Richtung.

Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ, so dass sich die Polizei mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit wendet:

Da sich die Tat zur Mittagszeit zugetragen hat, könnten Zeugen die vier verdächtigen Personen vor einem Fenster beobachtet haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell