Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw geriet nach Unfall in Vollbrand - Fahrer leicht verletzt

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg, B446, Freitag, 12.04.2024, 03.15 Uhr

NORTHEIM (mil)

Am Freitag kam es auf der B446 zwischen den Ortschaften Nörten-Hardenberg und Hardegsen zu einem Verkehrsunfall in dessen Folge der verunfallte Pkw in Vollbrand geriet und eine Person leicht verletzt wurde.

Der 28-jährige Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw die B446 aus Richtung Nörten-Hardenberg in Richtung Hardegsen. Kurz nach der Abfahrt Richtung Lutterhausen kam er aus bislang ungeklärter Ursache in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn ab und kam in einem Graben zum Stehen. Anschließend geriet das verunfallte Fahrzeug aus unbekannter Ursache in Vollbrand. Der verantwortliche, alleinbeteiligte Fahrzeugführer konnte sich vor Entstehung des Brandes aus dem Fahrzeug retten. Durch rund 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte der Brand vollständig gelöscht werden.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellten die aufnehmenden Polizeikräfte bei dem 28-jährigen Mann aus Hardegsen eine Alkoholbeeinflussung von 0,3 Promille fest.

Der junge Mann wurde vorsorglich einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Zudem wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf 6500,00 Euro.

Die Ermittlungen zu der Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell