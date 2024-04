POL-NOM: Eimer im Wert von ca. 1500,00 Euro entwendet

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Am Münster, Donnerstag, 11.04.2024, 14.50 Uhr - 15.20 Uhr NORTHEIM (mil) Eine 65-jährige Frau entwendete aus der Auslage in einem Schreibwarengeschäft an der o.g. Örtlichkeit mehrere Taschen im Wert von knapp 100,00 Euro. Der Diebstahl wurde durch eine Mitarbeiterin bemerkt, welche umgehend die Polizei Northeim informierte. Die eingesetzten Polizeikräfte nahmen den Sachverhalt auf. ...

