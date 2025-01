LPI-J: Jugendlicher randaliert im Linienbus

Apolda (ots) - In dem Zeitraum vom 25.01.2025 - 28.01.2025 wurde in der Leutloffstraße 44 in Apolda ein silbernes Moped gestohlen. Obwohl sich das Kleinkraftrad des 33-jährigen Iraker mit einem Vorhängeschloss in einer gesicherten Metallbox befand, entwendeten unbekannte Täter dieses. Hinweise nimmt die Polizei Apolda unter: Tel.: 03644/541- 0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 ...

