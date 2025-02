Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohe-Kreis: Zeugen nach Einbruch gesucht

Heilbronn (ots)

Ingelfingen: Einbruch - Zeugen gesucht

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag unberechtigt Zutritt zu Büroräumen in Ingelfingen. Zwischen 17:10 Uhr am Donnerstagabend und 7:30 Uhr am folgenden Morgen gelangten der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters ins Innere des Gebäudes in der Eichendorffstraße. Anschließend wurden die Räumlichkeiten durchsucht, ein Tresor aufgebrochen und Bargeld entwendet. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07940 440 an das Kriminalkommissariat Künzelsau.

