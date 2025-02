Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Brand, Raub und Einbruch

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Polizisten löschen Brand

Polizeibeamte löschten in Böckingen in der Nacht auf Donnerstag einen Brand und konnten so schlimmeres verhindern. Während einer Streifenfahrt entdeckten die Ordnungshüter ein Feuer auf einem Grundstück in der Platanenstraße. Der Brand, der von einem Mülleimer ausging, hatte sich bereits auf ein Holzlager ausgeweitet. Dank des schnellen Eingreifens der Streife konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden, bevor es auf das benachbarte Einfamilienhaus übergreifen konnte. Warum der Mülleimer in Brand geriet ist bislang unklar.

Heilbronn: Zeugen nach Raub gesucht

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde ein Mann in Heilbronn von einem bislang unbekannten Täter ausgeraubt. Gegen 0:50 Uhr sprach der Täter den 65-Jährigen in der Paulinenstraße an, bedrohte ihn mit einem Messer und forderte die Aushändigung von Bargeld. Nachdem er dieser Aufforderung nachkam, der Tatverdächtige jedoch mehr wollte und die Geldbörse des Mannes durchwühlte, entwickelte sich ein Handgemenge zwischen den beiden Männern, wobei sich der 65-jährige Geschädigte leichte Verletzungen zuzog. Der mutmaßliche Räuber wurde wie folgt beschrieben: ca. 20 -25 Jahre alt ca. 175 cm groß bekleidet mit dunklem Hoodie, dunkelblauer, ärmelloser Weste und weißen Sneakern. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Einbruch in Damenmodegeschäft In der Zeit zwischen Dienstag, 20:30 Uhr und Mittwoch, 09:20 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Damenmodegeschäft in der Fleiner Straße in Heilbronn. Es wurden Bargeld und Bekleidungsstücke gestohlen. Die Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Hinweise zu den Tätern nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter 07131 74790 entgegen

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell