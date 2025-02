POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Überhöhte Geschwindigkeit, Sachbeschädigung

Waldenburg (ots) - Waldenburg: Rauchentwicklung nach Lüftungsbrand Starker Rauch war am Mittwochnachmittag, gegen 15 Uhr, aus einem Firmengelände in der Waldenburger Max-Eyth-Straße gedrungen. Grund war ein Feuer an der Lüftung eines Brennofens in der Firma. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Am Gebäude entstand offenbar kein Schaden. Der Schaden an ...

