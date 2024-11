LPI-SHL: Vorführung nach Festnahme

Bad Salzungen (ots) - Am Donnerstag (07.11.2024) fand ein polizeilicher Einsatz aufgrund einer Fahndung nach einem mit Haftbefehl gesuchten 19-jährigen Mannes in der Otto-Grotewohl-Straße in Bad Salzungen statt. Polizeiliche Erkenntnisse führten in diesem Zusammenhang zu der Entscheidung, Spezialkräfte des Thüringer Landeskriminalamtes in den Einsatz einzubinden. Der Mann konnte gegen 14:25 Uhr durch die Kräfte festgenommen werden. Es gab keinerlei Verletzte, eine ...

mehr