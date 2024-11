Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall beim Rangieren

Floh-Seligenthal (ots)

Am frühen Mittwochabend rangierte ein 91-Jähriger sein Quad an einer Tankstelle in der Körler Straße in Floh-Seligenthal. Beim Rückwärtsfahren stieß er aus bislang ungeklärter Ursache gegen das Auto einer 40-jährigen, die gerade dabei war ihr Pkw zu tanken. Durch den Zusammenprall stürzte die Frau zu Boden und verletzte sich leicht. Sie kam zur Behandlung ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, wobei das Auto der 40-Jährigen nicht mehr fahrbereit war.

