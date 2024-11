Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Busfahrer angegriffen

Bad Salzungen (ots)

Mittwochabend stiegen zwei Männer in den Bus einer Bad Salzunger Buslinie ein. Während einer der beiden einen gültigen Fahrschein vorweisen konnte, hatte der andere keinen dabei. Der 50-jährige Busfahrer bat die Person ohne Fahrschein, am Busbahnhof den Linienbus zu verlassen. Daraufhin beleidigte der 28-Jährige den Fahrer und schlug ihn mit den Fäusten ins Gesicht. Auch als der 50-Jährige zu Boden ging, ließ der Täter nicht von ihm ab, sondern trat ihm mit seinem beschuhten Fuß gegen den Kopf. Anschließend entfernten sich sowohl der Angreifer als auch der zweite Mann zunächst in Richtung eines Einkaufsmarktes. Ein paar Minuten später begaben sie sich zur Polizeiinspektion Bad Salzungen, wo der 28-Jährige als Täter festgestellt werden konnte. Der Busfahrer wurde durch den Angriff schwer verletzt und musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

