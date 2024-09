LPI-G: Spielzeugwaffe löst Polizeieinsatz aus

Altenburg (ots) - Altenburg: Heute Nacht (26.09.2024), kurz vor 01:00 Uhr kamen Einsatzkräfte in der Stauffenbergstraße zum Einsatz. Der Grund war ein brennender Müllcontainer, welcher scheinbar von unbekannte Tätern in Brand gesetzt wurde. Am Ende wurden sieben weitere Müllcontainer durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Altenburger Polizei nahm die Ermittlungen zum Brandgeschehen (Bezugsnummer 0250852/2024) auf. Zeugen, welche Hinweise dazu geben ...

