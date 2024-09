Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kupferrohre gestohlen

Altenburg (ots)

Altenburg: Bislang unbekannte Diebe verschafften sich in der Zeit vom 15.09.2024 - 16.09.2024 Zutritt zum Nebengelass eines Bahnhofsgebäudes in der Wettiner Straße. Aus dem Gebäude stahlen sie in der Folge mehrere dort verbaute Kupferrohre. Die Altenburger Polizei ermittelt dazu (Bezugsnummer 0250122/2024) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (RK)

