LPI-G: Hyundai im Gleisbett

Altenburg (ots) - Schmölln: In der Zeit vom 23.09.2024, 20:00 Uhr bis 24.09.2024, 06:20 Uhr haben unbekannte Täter versucht in einen in der Clara-Zetkin-Straße abgestellten Pkw Kia einzubrechen. Die Täter verschafften sich durch Einschlagen der Seitenscheibe mit einem Hammer Zugang zum Fahrzeug. Nach Angaben des Geschädigten wurde aus dem Fahrzeug nichts entwendet. Hinweise zur angezeigten Straftat nimmt die Polizei Altenburger Land unter Angabe der Bezugsnummer ...

mehr