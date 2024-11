Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mit Messer bedroht

Zeugensuche

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Am 31. Oktober (Donnerstag) um 13.20 Uhr rief ein 31-jähriger Mann die Polizei. Er war kurz zuvor auf dem Weg zur Arbeit von zwei Männern mit einem Messer bedroht worden. Die beiden Unbekannten hatten die Herausgabe seines Rucksacks gefordert, den der Mann bei sich trug. Der Vorfall ereignete sich auf der Carolus-Magnus-Allee. Die Täter hatten sich an einer Sitzgruppe aufgehalten. Nachdem der Geschädigte den Rucksack herausgegeben hatte, entfernten sich die Räuber in Richtung Spielplatz und Poststraße. Der Rucksack wurde am selben Abend ohne das sich zuvor darin befindliche Bargeld auf dem Spielplatz wieder aufgefunden. Die beiden Männer waren ungefähr 190 Zentimeter groß und hatten ein südländisches Erscheinungsbild. Beide hatten dunkle kurze Haare. Einer der beiden war von kräftiger Statur und trug einen Vollbart, der zweite Mann war deutlich schlanker und trug einen "Dreitagebart". Sie waren mit einer schwarzen und einer blauen Jacke bekleidet. Das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen sucht nun Personen, die die Täter kurz vor oder nach der Tat gesehen haben könnten. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 02452 920 0 oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

