Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kradfahrer nach missglücktem Überholmanöver schwer verletzt

Heinsberg-Dremmen (ots)

Am 3. November (Sonntag) kam es auf der Lütticher Straße zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Kradfahrer verletzt wurde. Der 18-Jährige war mit einem nicht zugelassenen Motorrad gegen 16.10 Uhr auf der Lütticher Straße unterwegs und versuchte, einen unmittelbar vor ihm fahrenden Pkw rechts zu überholen, der von einem 61 Jahre alten Dürener gelenkt wurde, der gerade an einem geparkten Fahrzeug vorbeifuhr. Hierbei stieß der junge Geilenkirchener gegen das geparkte Fahrzeug und fiel auf die Fahrbahn. Er zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in eine Klinik geflogen werden musste. Am 3. November (Sonntag) kam es auf der Lütticher Straße zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Kradfahrer verletzt wurde. Der 18-Jährige war mit einem nicht zugelassenen Motorrad gegen 16.10 Uhr auf der Lütticher Straße unterwegs und versuchte, einen unmittelbar vor ihm fahrenden Pkw rechts zu überholen, der von einem 61 Jahre alten Dürener gelenkt wurde, der gerade an einem geparkten Fahrzeug vorbeifuhr. Hierbei stieß der junge Geilenkirchener gegen das geparkte Fahrzeug und fiel auf die Fahrbahn. Er zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in eine Klinik geflogen werden musste. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen der Motorradfahrer in der Ortslage Dremmen bereits vor dem Unfall aufgefallen ist, insbesondere Angaben über seine Fahrweise. Zuständig ist in diesem Fall das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell