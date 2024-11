Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mit Kippanhänger gegen Brückenbauwerk gefahren

Geilenkirchen-Gillrath (ots)

Am Montagmorgen (4. November) ereignete sich auf der Karl-Arnold-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mann aus dem Selfkant schwer verletzt wurde. Der 64-Jährige war gegen 06.25 Uhr mit einem Traktor und angehängtem Kippanhänger auf der Karl-Arnold-Straße aus Richtung Geilenkirchen kommend in Fahrtrichtung Gillrath unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß der Kippanhänger im Bereich der Auf- und Ausfahrt zur B 56 gegen das Brückenbauwerk. Durch den Aufprall löste sich der Anhänger vom Traktor, der hinter der Brücke nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Das Verkehrskommissariat in Heinsberg hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

