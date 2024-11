Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallgeschädigter gesucht

Meiningen (ots)

Freitagnachmittag gegen 15:30 Uhr stieß ein 82-jähriger Autofahrer beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Leipziger Straße in Meiningen gegen ein neben ihm geparktes Fahrzeug. Er verließ im Anschluss pflichtwidrig die Unfallstelle, erschien jedoch noch am späten Nachmittag bei der Polizeiinspektion in Meiningen, um seine Verkehrsunfallflucht anzuzeigen. Bislang ist bei diesem Unfall noch kein weiterer Beteiligter bekannt geworden. Die geschädigte Person soll sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0283150/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen melden.

