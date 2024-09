POL-BN: Unbekannte machten sich an zwei geparkten Autos in Bornheim-Sechtem zu schaffen - Bargeld entwendet - Verdächtige Person beobachtet

Bornheim (ots) - Am 06.09.2024, gegen 02:10 Uhr, befuhr ein Radfahrer die Walberberger Straße in Bornheim. In der Ortslage Walberberg kam er zu Fall und wurde in Folge des Sturzes schwer verletzt. Er wurde vor Ort durch einen Notarzt erstversorgt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Das Fahrrad des 62-jährigen Mannes wurde durch die Polizei ...

