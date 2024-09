Polizei Bonn

POL-BN: Schwer verletzter Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall in Bornheim-Walberberg

Bornheim (ots)

Am 06.09.2024, gegen 02:10 Uhr, befuhr ein Radfahrer die Walberberger Straße in Bornheim. In der Ortslage Walberberg kam er zu Fall und wurde in Folge des Sturzes schwer verletzt. Er wurde vor Ort durch einen Notarzt erstversorgt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Das Fahrrad des 62-jährigen Mannes wurde durch die Polizei sichergestellt. Die Unfallursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Der Unfall wurde durch Polizeikräfte des Polizeipräsidiums Bonn aufgenommen. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich unter 0228-15-0 bei der Polizei Bonn zu melden. (Cl)

