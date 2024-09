Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Taschendiebstahl in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Bislang unbekannter Täter entwendete am Mittwoch, dem 25. September, gegen 14:40 Uhr, in einem Supermarkt des Grubenwegs in St. Ingbert, eine Geldbörse, indem sie den auf dem Rücken getragenen Rucksack der Geschädigten - 82 Jahre alt, aus Saarbrücken - öffneten und anschließend in unbekannte Richtung flüchteten. Anschließend wurden durch den Tatverdächtigen mit der in der Geldbörse befindlichen EC-Karte mehrere Geldabbuchungen getätigt. Es wurde Bargeld im unteren dreistelligen Bereich erbeutet. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert, unter der Telefonnummer 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell