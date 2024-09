POL-IGB: Verkehrsunfall auf der BAB 6

St. Ingbert (ots) - Am 16.09.2024 kam es gegen 11:34 Uhr zum Brand eines Einfamilienhauses in der Straße Am Gütterwieschen in St. Ingbert. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich glücklicherweise keine Personen im Gebäude. Ein Übergreifen auf andere Gebäude konnte durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr verhindert werden. Das Einfamilienhaus wurde durch den Brand stark beschädigt und ist derzeit nicht ...

