Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten auf der A6 bei St. Ingbert

St. Ingbert/A6 (ots)

Am 15.09.2024 kam es gegen 14:10 Uhr auf der A6, kurz hinter der Anschlussstelle St. Ingbert-Mitte, in Fahrtrichtung Mannheim zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der Fahrzeugführer eines blauen VW Golf wollte dabei von dem rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln und übersah dabei einen silbernen BMW X3, welcher sich bereits auf der Überholspur befand. Beide Fahrzeuge wurden aufgrund der Kollision in die Mittelleitplanke geschleudert. Der 32-Jährige Fahrer des BMW sowie die 33-Jährige Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt und mussten mit Rettungswägen in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht werden. Der 38-Jährige Fahrer des VW blieb dabei unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten durch Abschleppdienste von der Örtlichkeit entfernt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30000 EUR. Im Zuge der Unfallaufnahme war die A6 für etwa anderthalb Stunden nur auf einer Spur befahrbar.

