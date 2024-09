POL-IGB: Unfallflucht in St. Ingbert

St. Ingbert (ots) - In der Nacht vom 25.08.2024 auf den 26.08.2024 kam es zu einem versuchten Einbruch in das Schwimmbad "Das Blau" in St. Ingbert. Die bislang unbekannten Täter kletterten über den Zaun in den Freibadbereich, hebelten ein Fenster auf und gelangten so ins Hallenbad. Auf der Suche nach Wertgegenständen wurden sie gegen 03:40 Uhr von einer ...

