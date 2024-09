Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen in St. Ingbert-Rohrbach

St. Ingbert-Rohrbach (ots)

Am 14.09.2024 ereignete sich gegen 13:10 Uhr ein Verkehrsunfall mit verletzten Personen in der Oberen Kaiserstraße, in St. Ingbert-Rohrbach. Ein weißer Audi Q3 befuhr die Obere Kaiserstraße von St. Ingbert-Mitte kommend und überfuhr die wohl kurz zuvor auf Rotlicht umschaltende Lichtzeichenanlage. Ein grauer Audi A3 bog zu diesem Zeitpunkt bei Grünlicht bereits von der Straße Im Stegbruch nach links in Richtung St. Ingbert-Mitte ein. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Frontbereich. Der 48-jährige Fahrzeugführer des Audi A3 und sein 86-jähriger Beifahrer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und mussten mit Rettungswägen in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht werden. Der 69-jährige Fahrer des Audi Q3 blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten durch Abschleppdienste von der Örtlichkeit entfernt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 40000 EUR. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Obere Kaiserstraße für etwa anderthalb Stunden voll gesperrt werden. Neben der freiwilligen Feuerwehr St. Ingbert, die die Fahrzeuge wegen ausgelaufener Betriebsstoffe sicherte, waren Rettungswägen und ein Notarzt im Einsatz. Eine vorläufige Überprüfung der Lichtzeichenanlage ergab, dass diese einwandfrei funktioniert hatte, was sich mit den bislang aufgenommenen Zeugenangaben deckte.

