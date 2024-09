Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: 84-Jähriger fährt orientierungslos durch St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte/Saarbrücken (ots)

In den frühen Sonntagmorgenstunden, 15.09.2024, 04:15 Uhr, wurde der Polizei St. Ingbert eine Straßenverkehrsgefährdung durch einen dunkelblauen Audi A6 auf der Saarbrücker Straße in St. Ingbert gemeldet. Das Fahrzeug sei dermaßen unsicher geführt worden, dass mehrere Teile der Fahrbahn, samt Gehweg überfahren worden seien. Das Fahrzeug wurde umgehend durch ein Einsatzkommando der Polizei St. Ingbert festgestellt und kontrolliert. Als Fahrzeugführer wurde ein 84-jähriger Mann aus Saarbrücken festgestellt, der offensichtlich orientierungslos umhergefahren war. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein des 84-Jährigen einbehalten. Die schlechte körperliche Verfassung des Mannes war jedoch offensichtlich keinen Suchtstoffen, sondern seinem Alter oder einem krankhaften Zustand geschuldet. Er wurde von der Örtlichkeit mit einem Krankenwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Fraglich bleibt jedoch weiterhin, wo der Mann sein Fahrzeug beschädigt haben könnte. Es wurden erhebliche Sachschäden im Frontbereich festgestellt. Etwaige Unfallgeschehen sind polizeilich derzeit noch nicht bekannt, konnten im näheren Bereich durch die eingesetzten Beamten auch nicht ausgemacht werden. Sollten Zeugen Angaben zur Fahrt des Mannes oder einem entsprechend erheblichen Unfallgeschehen machen können, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert, 06894/1090, gebeten.

