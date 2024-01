Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Flucht auf Mitfahrerparkplatz

Kaiserslautern (ots)

Ein beschädigter Toyota Yaris ist das Ergebnis einer Verkehrsunfallflucht auf dem Mitfahrerparkplatz am Opelkreisel. Am Dienstagmorgen parkte ein 61-Jähriger Mann dort seinen Pkw. Als er abends wieder zu seinem Auto zurückkam, bemerkte er einen frischen Schaden an der hinteren Stoßstange. Vermutlich beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug beim Einparkversuch den Toyota und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 500 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Kaiserslautern unter 0631 369-2250 entgegen. |pet

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell