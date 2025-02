Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Unfall

Heilbronn (ots)

Weinsberg: Verletzter Fußgänger nach Unfall, Zeugen gesucht

Am Freitag kam es gegen 18:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall, zwischen einem weißen Renault Clio und einem Fußgänger, in der Lieblingsstraße in Weinsberg. Der jugendliche Fußgänger überquerte zunächst vor dem stehenden Renault die Straße. Als sich der Fußgänger auf Höhe des Fahrzeugs befand fuhr xx-jährige Fahrerin los. Dabei touchierte sie den Jugendlichen am linken Knie, wodurch sich dieser leicht verletzte. Die Verursacherin verließ in der Folge die Unfallstelle ohne sich um den Leichtverletzten zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zur Verursacherin machen können, werden darum gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 01734 9920.

