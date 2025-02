Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Einbruch in Fahrradladen - Zeugen gesucht Eine bisher unbekannte Person verschaffte sich am frühen Dienstagmorgen unberechtigt Zutritt zu einem Fahrradladen in Heilbronn. Zwischen 2:25 Uhr und 2:30 Uhr trat der Täter vermutlich die Scheibe des Geschäfts in der Allee ein und gelangte so ins Innere. Anschließend versuchte er die Schiebetüre aufzudrücken und ein Fahrrad zu entwenden. Nachdem dies misslang, flüchtete er durch ein Fenster an der Rückseite des Gebäudes. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Heilbronn: Container aufgebrochen - Wer hat etwas gesehen? Drei Unbekannte brachen am Dienstagmorgen einen Bürocontainer in Heilbronn auf. Zwischen 3 Uhr und 4:30 Uhr machten sich die Täter an dem Container auf dem Grundstück eines Abschleppdienstes in der Reinerstraße zu schaffen und öffneten diesen gewaltsam. Anschließend entwendeten sie Bargeld aus einer Kasse und entfernten eine Überwachungskamera. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Heilbronn: Zeugen nach Einbruch in Shisha Bar gesucht Unbekannte verschafften sich am Dienstagmorgen unberechtigt Zutritt zu einer Shisha Bar in Heilbronn. Zwischen 1 Uhr und 11 Uhr gelangten der oder die Täter durch das Aufhebeln der Eingangstüre ins Innere des Gebäudes in der Karlstraße und entwendeten im Anschluss einen geringen Bargeldbetrag aus einem Geldbeutel. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Gemmingen-Stebbach: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch Am Dienstag verschaffte sich eine bisher unbekannte Person unberechtigt Zutritt zu einem Wohnhaus in Stebbach. Zwischen 12 Uhr und 23:30 Uhr schlug der Täter vermutlich ein Kellerfenster des Gebäudes im Mühlweg ein und gelangte so ins Innere. Anschließend wurden ein Fahrzeugbrief sowie mehrere Armbanduhren entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell