POL-HN: Durchsuchungsmaßnahmen in Praxisgemeinschaft in Forchtenberg, gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.02.2025

Heilbronn (ots)

Forchtenberg: Polizei durchsucht Räumlichkeiten einer Praxisgemeinschaft in Forchtenberg

Am Dienstagmorgen durchsuchten Polizisten des Kriminalkommissariats Künzelsau und der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn mit Unterstützung weiterer Kräfte im Auftrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn die Räumlichkeiten einer Praxisgemeinschaft in Forchtenberg, sowie die Privatwohnung eines leitenden Arztes der Einrichtung. Derzeit besteht der Verdacht, dass durch diesen in mehreren Fällen gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg ärztliche Leistungen abgerechnet wurden, für die tatsächlich keine Behandlungen erfolgten. Der geschätzte Abrechnungsschaden könnte bei mehreren hunderttausend Euro liegen. Die Polizei konnte umfangreiche Abrechnungsunterlagen sicherstellen. Die Ermittlungen dauern an.

