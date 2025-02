Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und der der BPOLI Stuttgart:

Stuttgart (ots)

Fahndungserfolg am Hauptbahnhof Stuttgart Am Dienstagabend (18.02.2025) wurde ein 33-Jähriger am Hauptbahnhof Stuttgart festgenommen. Gegen ihn lagen gleich zwei Haftbefehle vor.

Gegen 21:30 Uhr wurde eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof Stuttgart auf den 33-jährigen indischen Staatsangehörigen aufmerksam und unterzogen diesen einer polizeilichen Kontrolle.

Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen den 33-Jährigen zwei Vollstreckungshaftbefehle der Staatsanwaltschaft Heilbronn vorlagen. Der Gesuchte wurde bereits wegen einer unerlaubten Einreise und wegen des Erschleichens von Leistungen rechtskräftig verurteilt. Da er die geforderte Geldstrafe in Höhe von insgesamt 1900EUR nicht begleichen konnte, muss er nun eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der indische Staatsangehörige durch Einsatzkräfte der Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

