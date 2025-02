Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Sexuelle Belästigung einer Minderjährigen - Bundespolizei sucht Zeugen

Winnenden / Bad Cannstatt (ots)

Zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil einer 17-Jährigen durch zwei bislang unbekannte Tatverdächtige kam es am Dienstagmorgen (18.02.2025) in einem Regionalexpress von Winnenden nach Stuttgart-Bad Cannstatt.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen nutzte die geschädigte 17-Jährige einen Regionalexpress von Schwäbisch Hall nach Stuttgart. Der Zug hielt gegen 07:50 Uhr am Bahnhof Winnenden. Hier sollen die beiden Tatverdächtigen den Zug bestiegen und sich zur Geschädigten in eine Sitzgruppe gesetzt haben. Im Laufe der weiteren Fahrt soll sich einer der Tatverdächtigen so positioniert haben, dass weitere Reisende keinen Einblick mehr in die Sitzgruppe hatten. Der zweite Tatverdächtige soll die Geschädigte mit seinen Beinen gegen die Wand des Zuges gedrückt und anschließend am Oberschenkel sowie im Intimbereich berührt haben. Die Geschädigte konnte den Zug am Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt verlassen und die Bundespolizei über den Sachverhalt informieren.

Bei den Tatverdächtigen soll es sich um zwei Männer mit südländischem Phänotyp im Alter von 25-30 Jahren gehandelt haben. Beide sollen einen Bart gehabt und eine dunkle Jacke getragen haben. Der Tatverdächtige, welcher den Einblick der Reisenden auf die Situation verhindert haben soll, wurde zudem als korpulent beschrieben. Er soll eine dunkle Jogginghose getragen und einen Rucksack mitgeführt haben. Der Tatverdächtige, welcher die Geschädigte berührte, soll dunkle Haare gehabt haben.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen (Tel.: 0711 / 87035-0).

