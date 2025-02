Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Körperverletzung nach Karnevalsumzug

Ehningen (ots)

Am Sonntagabend (16.02.2025) fand in Ehningen ein Karnevalsumzug statt. Im Nachgang kam es am Bahnhof zu einer Körperverletzung zwischen drei Personen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befanden sich die Tatverdächtigen gegen 17:00 Uhr am Bahnsteig 1 des Bahnhofs Ehningen und warteten dort auf den Zug nach Herrenberg. Während des Wartens geriet ein 23-jähriger deutscher Staatsangehöriger in eine verbale Auseinandersetzung mit einem seiner Begleiter. In diese soll sich ein 25-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit eingemischt und den 23-Jährigen geschlagen haben. Dieser setzte sich zur Wehr und soll ebenfalls mit Schlägen auf seinen Kontrahenten eingewirkt haben. Im weiteren Verlauf soll der 23-Jährige den 25-Jährigen zu Boden gebracht haben. Auch die Begleitung des Jüngeren, eine 24-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit, soll auf den am Boden liegenden 25-Jährigen eingetreten haben. Couragierte Reisende sowie Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes trennten die Beteiligten und informierten die Bundespolizei über den Sachverhalt. Durch mehrere Streifen der Landes- und Bundespolizei konnten die Tatverdächtigen angetroffen und den polizeilichen Maßnahmen unterzogen werden.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung.

