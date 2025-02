BPOLI S: Nach Leistungserschleichung - 47-Jährige leistet Widerstand

Ludwigsburg (ots) - Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 25 Jahre alten Mann und einer 22-jährigen Reisenden ist es am Samstagmorgen (15.02.2025) am Bahnhof in Ludwigsburg gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge gerieten die beiden Personen gegen 06:10 Uhr zunächst in einer S-Bahn der Linie S4 in Richtung Marbach in eine verbale Streitigkeit. Im weiteren Verlauf soll es zu gegenseitigen Beleidigungen gekommen sein, ...

