BPOLI S: Fahrausweisautomaten aufgebrochen - Bundespolizei sucht Zeugen

Haßmersheim / Neckarzimmern (ots)

An den Bahnhöfen Haßmersheim und Neckarzimmern kam es in den vergangenen Tagen zu Aufbrüchen der dortigen Fahrausweisautomaten.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen erfolgte der erste Aufbruch in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (12.02.2025) am Bahnhof Haßmersheim. Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger soll den Fahrausweisautomaten geöffnete und Bargeld aus diesem entwendet haben. Ein weiterer Fall ereignete sich am darauffolgenden Tag am Bahnhof Neckarzimmern. Auch hier gelang es dem Unbekannten an Bargeld zu gelangen.

Die Bundespolizei ermittelt hier wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, welche an den genannten Bahnhöfen etwas beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen (Tel.: 0711 / 87035-0).

