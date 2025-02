Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Luftballon gerät in Oberleitung - S-Bahnhaltepunkte Stadtmitte und Feuersee geräumt

Stuttgart (ots)

Am Donnerstagabend (13.01.2025) geriet ein Ballon mit Aluminiumbeschichtung am S-Bahnhaltepunkt Stuttgart Stadtmitte in die dortige Oberleitung. Hierdurch entstand ein Spannungsknall mit Lichtbogen sowie Funkenflug.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge betrat eine bislang unbekannte Reisende gegen 17:50 Uhr den S-Bahnhaltepunkt Stuttgart Stadtmitte. Hierbei hielt die Reisende einen aluminiumbeschichteten Ballon in Herzform in der Hand, welchen sie mutmaßlich unbeabsichtigt losließ. Der Ballon flog daraufhin in die Oberleitung und löste dort einen lauten Spannungsknall mit Lichtbogen und Funkenflug aus. Hierdurch kam es zur Verrauchung und zur Auslösung der Brandmeldeanlage an den Haltepunkten Stadtmitte und Feuersee.

Durch eintreffende Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei sowie der Feuerwehr Stuttgart wurden die Haltepunkte geräumt. Gegen 18:50 Uhr wurde der Einsatz beendet. Es kam zu erheblichen Auswirkungen im S-Bahnverkehr.

Die Bundespolizei ermittelt nun gegen die unbekannte Reisende wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es untersagt ist, Ballons mit Aluminiumbeschichtung in Bahnhöfen mitzuführen!

