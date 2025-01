Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Blauen Seat Ibiza gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen stahlen am Sonntag, 26.1.2025, zwischen 20.50 Uhr und 21.00 ein Auslieferungsfahrzeug von der Bahnhofstraße in Oelde. Der blaue Seat Ibiza mit dem amtlichen Kennzeichen BE-MP 68 stand gegenüber einer Pizzeria. Unbekannte setzten sich in das unverschlossene Auto, in dem der Schlüssel steckte und fuhren davon. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Täter oder Verbleib des Autos machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

