POL-WAF: Ahlen. Aggressiven Mann in Gewahrsam genommen

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 26.1.2025, gegen 22.00 Uhr riefen Anwohner der Straße Zum Richterbach in Ahlen die Polizei, weil ein Mann randalierte und versuchte Autos anzuhalten. Die polizeilichen Einsatzkräfte forderten den Ahlener auf, zurück in seine Wohnung zu gehen und sich ruhig zu verhalten. Der 35-Jährige kam dem nicht nach. Im Gegenteil, er versuchte einen Polizisten zu Boden zu bringen. Der Beamte schlug den alkoholisierten Mann, um den Angriff abzuwehren. Der 35-Jährige verhielt sich weiterhin gegenüber den Einsatzkräften und seiner Partnerin aggressiv, so dass er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen wurde. Während der Fahrt zur Polizeiwache beruhigte sich der Ahlener immer noch nicht und spuckte mehrfach in den Streifenwagen.

