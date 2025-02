Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung am Bahnhof Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 25 Jahre alten Mann und einer 22-jährigen Reisenden ist es am Samstagmorgen (15.02.2025) am Bahnhof in Ludwigsburg gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge gerieten die beiden Personen gegen 06:10 Uhr zunächst in einer S-Bahn der Linie S4 in Richtung Marbach in eine verbale Streitigkeit. Im weiteren Verlauf soll es zu gegenseitigen Beleidigungen gekommen sein, bevor sich die Auseinandersetzung nach dem Halt der S4 in Ludwigsburg wohl auf den Bahnsteig 2/3 verlagerte. Laut Zeugenaussagen soll der mit rund 1,3 Promille alkoholisierte 25-jährige guineische Staatsangehörige die Reisende getreten und eine Glasflasche nach ihr geworfen haben. Die ebenfalls alkoholisierte 22 Jahre alte kosovarische Staatsangehörige wurde hierbei am Arm getroffen. Alarmierte Beamte der Landespolizei trafen den 25-jährigen mutmaßlichen Täter im Rahmen der eingeleiteten Fahndung an und unterzogen ihn den polizeilichen Maßnahmen.

Die weiteren Ermittlungen der zuständigen Bundespolizei zu dem Vorfall dauern an. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer +49711870350 entgegengenommen.

