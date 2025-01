POL-PDLD: Maikammer - Haftbefehl vollstreckt

Landau (ots) - Am 04.01.2025 wurde gegen 15:45 Uhr der Fahrer eines Motorrollers einer Verkehrskontrolle in der Reiterstraße in Landau unterzogen. Während der Kontrolle konnte starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,14 Promille. Dem Fahrer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und der Führerschein eingezogen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Landau Pressestelle ...

