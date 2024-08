LPI-SHL: Unfall zwischen Auto und Fahrrad

Hildburghausen (ots) - Ein bislang unbekannter Täter besprühte am Mittwoch in der Zeit von 02:30 Uhr bis 14:30 Uhr mehrere Container einer Firma in der Dammstraße in Hildburghausen mit schwarzer und goldener Farbe. Ein Schaden von ca. 150 Euro entstand. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0197013/2024 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

