Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Geldautomatensprengung

Heilbronn (ots)

Walldürn: Geldautomaten gesprengt, Großfahndung der Polizei

Ein Geldautomat in der Otto-Hahn-Straße in Walldürn wurde in der Nacht auf Mittwoch von Unbekannten gesprengt. Eine sofortige Großfahndung der Polizei blieb bislang erfolglos. Bis in die frühen Morgenstunden waren Delaborierer vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg im Einsatz und konnten zwischenzeitlich die Tatörtlichkeit für Spurensicherungsmaßnahmen freigeben. Das Kriminalkommissariat Mosbach der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen. Über die Höhe des Sachschadens und über die Höhe des Raubgutes können derzeit noch keine gesicherten Angaben gemacht werden. Der Tatverdacht richtet sich gegen mehrere dunkel gekleidete Männer. Diese entfernten sich mit einer schwarzen, hochmotorisierten Limousine vom Tatort. Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Wahrnehmungen in Walldürn und Umgebung gemacht haben, werden darum gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Mosbach, Telefon 06261 809-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell