Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Einbruch

Heilbronn (ots)

Assamstadt: Fahrräder aus Lagerhalle gestohlen - Zeugen gesucht

Zwischen Freitagabend und Montagmorgen entwendeten unbekannte Täter über 20 Fahrräder aus der Lagerhalle eines Fahrradhändlers in Assamstadt. Die Täter begaben sich über ein Dach in den Innenhof der Gebäude in der Industriestraße und verschafften sich von hier gewaltsam Zugang zu den Lagerräumen. Danach entwendeten sie etwa 20-25 hochwertige Fahrräder und transportierten sie über die Dächer vermutlich auf einen Feldweg, der sich neben dem Gebäude befindet. Hier wurden sie wahrscheinlich in ein oder mehrere Fahrzeuge mit großer Ladefläche geladen und anschließend abtransportiert. Der Wert des Diebesgutes wird auf über 150.000 Euro geschätzt. Das Kriminalkommissariat Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 09341 810 entgegengenommen.

